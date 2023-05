Festival das Comidas Gigantes terá DJ, rock e sertanejo em shopping de Londrina

Evento será de 2 a 4 de junho, no Londrina Norte Shopping. A entrada e a participação nos shows são gratuitas





Enquanto o público estiver degustando as comidas gigantes do Big Food Festival, vai rolar uma programação musical escolhida especialmente para o evento. Covers e tributos de Rita Lee, Led Zeppelin e Red Hot Chili Peppers, além de um DJ residente e dupla sertaneja, vão se revezar no palco do Festival das Comidas Gigantes, de 2 a 4 de junho, no Londrina Norte Shopping. A entrada e a participação nos shows são gratuitas.

“O público vai poder degustar as delícias gigantes enquanto ouve música boa e animada aqui no estacionamento do Londrina Norte Shopping. É para trazer a família toda e os amigos, dividir os quitutes e curtir juntos a programação de shows”, afirma Luana Colpo, gerente de marketing do empreendimento. No tempo em que as bandas não estiverem se apresentando, o DJ residente do evento Dinho Garciavai agitar o set list do festival.





A abertura, na sexta-feira (2), às 19h30, fica por conta da banda Gata de Botas, que fará um tributo à cantora Rita Lee, que morreu recentemente e reavivou nos fãs seus sucessos desde a década de 1970. A performance tem figurinos da cantora e compositora, além de um repertório que mescla os sucessos da rainha do rock brasileiro e músicas autorais. Em cena, Thalita Boni (voz) interpretando Rita Lee, além de Luciano Assumpção (guitarra), Marcos Basso (contrabaixo), Daniel Constantino (teclado) e Leonardo Formigone (bateria).

No sábado (3), a música começa às 15h30, com a dupla sertaneja Dan & Juca, que trazem ao palco do Big Food Festival o melhor do repertório do gênero. Além de canções de artistas como como Israel & Rodolffo, Zé Netto & Cristiano, Hugo & Guilherme e Jorge & Mateus, a dupla londrinense vai apresentar músicas próprias, tal qual Grudadinho e Versão Feminina, essa última com mais de 164 mil visualizações no Youtube. Junto deles estão os músicos Junior França (sanfona), Jean Lucas Pinheiro (violão e guitarra), Lucas Cóccia (bateria), João Carlos Moreira (contrabaixo).





Às 19h30 é a vez da The Red Hot Chili Peppers Experience, que reproduz cada performance detalhada e baseada em diferentes shows do grupo original. No palco, além de integrantes com experiência na estrada, equipamentos e acessórios idênticos à banda, incluindo os figurinos cuidadosamente escolhidos nas mesmas cores e modelos. Em cena, mais de cem músicas em duas horas de shows interpretadas por Yuri Freitas (vocal), Bruno Gomes (guitarra), Igor Arenhart (contrabaixo) e Wesley Nascimento (bateria).

No domingo, a partir das 18h, quem encerra a programação musical é a Led Zeppelin Cover Londrina, que leva ao palco do Big Food Festival duelos de voz e guitarra, timbres característicos da bateria, aparelho de Theremim, Arco de Violino, além do swing marcante do contrabaixo e medleys surpreendentes nos grandes clássicos da banda Led Zeppelin. Com performances fieis, o grupo é formado por Caio Bonifácio (vocal), Lou Sampaio (guitarra), Gobbi Jr. (bateria) e Guilherme Paiva (contrabaixo).





Horários





No Londrina Norte Shopping, o festival, que está na 16ª edição, será aberto na sexta-feira (2 de junho), das 17h às 22h. No sábado (3 de junho), funciona a partir das 12h até 22h. E no domingo (4 de junho), também fica aberto das 12h às 22h. O evento será realizado no estacionamento do empreendimento, com diversas iguarias no cardápio: entre elas, a maior coxinha do Brasil, além de donuts, hambúrgueres, pastel, hot dog em tamanhos grandes e a coxinha com molhos extras na seringa, assim como temaki gigante e doces como brigadeiro e cannoli.