Caminhoneiro morre em sinistro com três caminhões e carro em Siqueira Campos

Um caminhoneiro morreu em um sinistro envolvendo três caminhões e um carro em Siqueira Campos (Norte Pioneiro) no fim da tarde de quinta-feira (21).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a situação ocorreu por volta das 17h, no quilômetro 272 da PR-092.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Um caminhão DAF/XF FTT 530, acoplado ao reboque R/Randon e a dois semi-reboques SR/Randon, todos com placa de Içara-SC, seguia no sentido Wenceslau Braz a Siqueira Campos quando acabou se envolvendo na colisão complexa com o Volvo FH 460, acoplado a um semi-reboque de placa de Ponta Grossa (Campos Gerais), que trafegava em sentido oposto, e também com o Volvo FH 500, acoplado a um semi-reboque - ambos com placa Concórdia - SC, que estava na mesma direção do primeiro caminhão.





Uma Volkswagen Strada de placa de Ponta Grossa, que estava no sentido oposto do caminhão DAF, ao tentar evitar a batida com o Volvo FH 460, acabou saindo da rodovia para as margens direita e tombou após cair de barranco.



Publicidade





A vítima em óbito foi o condutor do caminhão de Ponta Grossa, identificado apenas como M.G., 49.





O motorista do DAF, J.R.L., 45, teve somente ferimentos leves, não foi hospitalizado e foi submetido a teste de etilômetro com o resultado 0,0 mg/L.

Publicidade





O homem que guiava o último caminhão, M.A.S., 48, não se feriu e também teve zerado o teste etilométrico.





No carro, havia o condutor N.C.O., 43, submetido a teste de etilômetro de resultado 0,0 mg/L, e o passageiro L.M.S., 25, ambos com ferimentos leves e não hospitalizados.

Publicidade





Devido à complexidade, a rodovia teve o trânsito interditado em ambos sentidos até por volta das 00h50 desta sexta-feira (22), ocasião em que foi totalmente liberada.





Além da Polícia Rodoviária Estadual, também estiveram equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Defesa Civil, Polícia Científica, IML (Instituto Médico-Legal), funcionários da prefeitura de Siqueira Campos.





Depois da perícia técnica e não havendo impedimento - os licenciamentos anuais estavam vigentes, conforme a PRE, os veículos envolvidos foram liberados para remoção por meio de guincho. Seguindo as orientações do Agente de Polícia Judiciária local, não houve a necessidade do encaminhamento dos condutores presentes para Unidade Policial, sendo apenas qualificados a fim de instruir Inquérito Policial que será instaurado