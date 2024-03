Capotamento de caminhão mata dois na PR-082 em Rosário do Ivaí

Um capotamento de caminhão matou o motorista e um passageiro na PR-082 em Rosário do Ivaí (Vale do Ivaí) na madrugada de sexta-feira (15).

Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a situação ocorreu por volta da 0h40, no quilômetro 73 da rodovia. O Volkswagen 7.90 P de placa de Araguari/SC seguia no sentido Rosário do Ivaí a Grandes Rios quando o condutor perdeu o controle do veículo e capotou.





O caminhoneiro, identificado como P.T.B.J., 24, e o passageiro, W.O.B., 23, não resistiram aos ferimentos e faleceram no local. Os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico-Legal) de Ivaiporã.