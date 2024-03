Jardim Novo Amparo recebe mutirão de limpeza Bora Fora Contra a Dengue neste sábado

Neste sábado (16), a Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), e da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), realiza o mutirão de limpeza Bora Fora Contra a Dengue , no Jardim Novo Amparo, zona norte da cidade. O Intuito da ação é que os moradores façam o descarte de qualquer lixo e material que possa armazenar água e se tornar um possível criadouro para o mosquito Aedes aegypti. O Jardim Novo Amparo é umas das regiões da cidade que registra alto índice de infestação do mosquito da dengue e grande incidência de casos positivos.





Os trabalhos já foram iniciados, hoje (15), com equipes da coordenação de Endemias entregando sacos de lixo verde, e realizando a orientação da população do bairro para que limpem seus quintais e coloquem para fora todo material que possa acumular água e se tornar um criadouro para o mosquito da dengue. Todo material descartado será recolhido pelos caminhões da CMTU, que começam a trabalhar amanhã (16) às 7h, e seguem até às 18h.

Além desse trabalho, o mutirão conta com máquinas que vão realizar a limpeza de áreas públicas que contenham descarte ilegal de lixo. Todo o lixo recolhido será separado e destinado corretamente pela Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização. Também amanhã (16), das 8h às 13h, os agentes de endemias da SMS vão vistoriar as casas do bairro para se certificar de que todos os possíveis criadouros do mosquito foram retirados.





Boletim da dengue





Londrina registrou até o momento um total de 18.426 notificações de suspeita de dengue, dos quais, 5.803 já se tornaram casos confirmados e 4.367 foram descartados. Ainda estão em análise 8.256 casos suspeitos. Infelizmente, nove óbitos já foram confirmados decorrentes da contaminação pelo vírus da dengue.