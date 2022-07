Capotamento de viatura descaracterizada mata dois PMs na BR-487 em Umuarama

Dois policiais militares morreram no início da noite de segunda-feira (11) depois de a viatura descaracterizada em que estavam capotar na BR-487 em Umuarama (Noroeste).

Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu por volta das 19h15, no km 56 da rodovia. Era um Volkswagen Gol que seguia no sentido do distrito de Santa Eliza ao distrito de Serra dos Dourados e, ao trafegar pelo trecho não pavimentado da via, o motorista, de 30 anos, perdeu o controle e ocorreu o capotamento.

O condutor e o passageiro de 25 anos, ambos policiais militares do 25° BPM (Batalhão de Polícia Militar) de Umuarama, não resistiram aos ferimentos e morreram. Os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico-Legal) de Umuarama.





A Polícia Científica fez o levantamento das informações do acidente e equipes do 25º BPM também auxiliaram no atendimento. O carro foi guinchado pela corporação.

Não foram divulgadas mais informações da situação.