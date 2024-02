Carnaval terá água própria para banho nas praias do Paraná, aponta último boletim do IAT

De acordo com o oitavo boletim de balneabilidade, divulgado nesta sexta-feira (9), 86% das praias e rios do Paraná foram classificados como próprios para banho. O texto do IAT (Instituto Água e Terra), que confirmou que 57 dos 66 locais monitorados estão em condições adequadas para uso.





Este é o último levantamento realizado pelo órgão ambiental durante a temporada 2023/2024 do Verão Maior Paraná – os boletins começaram a ser publicados semanalmente a partir de 22 de dezembro. Em janeiro o índice chegou a 91%, entre os mais altos do País.

Publicidade

Publicidade





Região bastante procurada por turistas nesta época do ano, o Litoral agora conta com 43 pontos com água apropriada para banho com a inclusão da bandeira azul no trecho em frente à Rua Alois Cicatka, na praia central de Guaratuba. O monitoramento do IAT alcança 49 localidades nos municípios de Matinhos, Guaratuba, Pontal do Paraná, Antonina, Morretes e Paranaguá (Ilha do Mel).





“Finalizamos esta temporada com números significativos. Apesar das chuvas intensas e de algumas cheias na região, em nenhum momento a balneabilidade das águas do Estado teve índice inferior a 80%. Diante desse cenário, podemos garantir que as praias do Paraná estão entre as mais limpas do País”, destaca o diretor-presidente do IAT, Everton Souza.





Já os seis locais impróprios estão na Ponta da Pita, em Antonina; no trecho de 250 metros à direita do trapiche da Praia de Encantadas, na Ilha do Mel; nos pontos das ruas São Luiz e Paraná, no balneário de Ipanema, em Pontal do Paraná; à esquerda do Rio Matinhos, no balneário de Flamingo, e na altura da Rua Alvorada, em Caiobá, ambos em Matinhos.





As demais localidades que aparecem como impróprias são concentradas na foz dos rios que cortam o Litoral e que nunca são indicados para banhos ou práticas esportivas. O IAT, inclusive, nem faz a medição desses pontos.