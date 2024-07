Casa oferece acolhimento para mulheres vítimas de violência em Rolândia

As mulheres vítimas de violência estão melhores amparadas e cuidadas em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina) a partir desta sexta-feira (5). Em uma ação envolvendo a secretaria de Assistência Social, o município passa a contar com a Casa de Tamar, inaugurada de modo simbólico.





O serviço funciona em um imóvel em um local não identificado, por questões de segurança, e que vai ter toda infraestrutura para acolher, amparar e cuidar de mulheres vítimas de violência.

O espaço conta com sala, cozinha, banheiros, quartos com nove camas e dois berços, parque infantil, canil e área de convivência externa para oferecer um ambiente favorável para que essas mulheres possam se sentir protegidas, além de setor administrativo e de atendimento especializado.





A inauguração simbólica da casa deu-se em evento especial realizado no Centro Cultural Nanuk.





As mulheres acolhidas serão encaminhadas via serviços de atendimento às mulheres vítimas de violência em Rolândia. O serviço será mantido pela secretaria de Assistência Social, em parceria com outros atores.





