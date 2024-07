Homem é preso após importunar sexualmente mulher em shopping de Londrina

Um homem foi preso, na manhã desta sexta-feira (5), após importunar sexualmente uma mulher no shopping Boulevard, na região central de Londrina.





De acordo com informações da PM (Polícia Militar), o homem esfregou as partes genitais na vítima, que chamou a polícia. O acusado resistiu à abordagem dos agentes e os agrediu.





Após o ocorrido, ele foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim do Sol. O homem, que responde pelo crime de furto, havia saído de portaria da prisão há sete dias.





A administração do shopping informou, por meio de nota, que "repudia veementemente o incidente de assédio ocorrido no final desta manhã, tendo prestado total assistência para a rápida resolução do caso".





