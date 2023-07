Cavalo morre atropelado em Nova América da Colina

Um cavalo morreu ao ser atropelado em Nova América da Colina (Norte) na noite de domingo (30).







Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu por volta das 20h30, no quillômetro 8 da PR-525. O Volkswagen Quantum de placa de São Jerônimo da Serra (Norte Pioneiro) seguia no sentido do entroncamento da BR-369 a Nova América da Colina quando atropelou o equino que se encontrava sobre a pista de rolamento, causando-lhe a morte.





O motorista, identificado como J.C.P.R., 46, não se feriu e, ao ser submetido ao teste de etilômetro, o resultado foi 0,00 mg/L, conforme a PRE. A passageira, S.F.A.F., 54, com ferimentos, foi encaminhada pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o hospital municipal de Cornélio Procópio (Norte Pioneiro).