’Cê reparou que eu me arrumei?': nova trend das redes sociais é do Paraná

Provando que dois raios caem no mesmo lugar, ou melhor, duas músicas virais caem sobre o mesmo grupo, os meninos da Jovem Dionísio emplacaram mais uma trend nas redes sociais.





Nas últimas semanas, anônimos e famosos postaram vídeos ao som do trecho ‘’ah! cê reparou que eu me arrumei? tô bonitinho!’’ mostrando looks, dançando e cantando. Lançada em maio, ‘’To Bem’’ tem mais de 5 milhões de acessos nos canais oficiais do grupo e segue os mesmos passos de ‘’Acorda Pedrinho’’, música que deu projeção nacional aos paranaenses.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Com nome que surgiu diante de uma brincadeira dos pais, os ‘’Velhos Dionísios’’, a Jovem Dionísio é formada por dois Bernardos; Bernardo Pasquali na voz e Bernardo Hey nos teclados. Gabriel Mendes é o baterista, Gustavo Karam baixista e Rafael Dunajski o guitarrista do grupo.

Publicidade





Amigos de infância, eles contam que as músicas da banda são feitas para curtir, primeiramente, no ‘’clubinho’’ da noite em que elas são produzidas.





‘’Ser um hit - ou não - é consequência do transbordamento do que acontece nesse clube secreto’’, explica Mendes, ou Mendão como é chamado entre o grupo, contando que a construção das produções é uma somatória de fatores, entre eles a condução da música como um material de longo prazo, utilizando referências dos gostos pessoais de cada integrante. Mas, para ele, o toque especial está na despretensão.

Publicidade





‘’É um dos nossos principais instrumentos para não pensarmos demais e trazermos naturalmente o registro do que sentimentos no momento de criação’’, destaca.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: