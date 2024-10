Cidade da região de Londrina é a primeira no PR a aderir ao Pacto pela Inovação

Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina) se tornou nesta sexta-feira (18) a primeira cidade paranaense a aderir ao Pacto pela Inovação, iniciativa do Governo do Estado que pretende promover o desenvolvimento tecnológico e a cultura inovadora em todos os 399 municípios. A cerimônia que formalizou o acordo foi realizada no Centro Tecnológico ibiporãense e reuniu estudantes, lideranças locais e o secretário estadual da Inovação, Modernização e Transformação Digital, Alex Canziani.







"O governador Ratinho Junior, quando me convidou para assumir a secretaria, falou que não queria só inovação para as grandes cidades, mas que desejava impulsionar a inovação em todas as cidades do Paraná. Acreditamos que quando cria a cultura da inovação, precisa ser por meio da educação e nós queremos levar isso", destacou Canziani, que citou uma experiência que vem acontecendo em Londrina, na escola municipal Maestro Roberto Pereira Panico, na zona leste, em que as crianças têm aprendido sobre programação.

O pacto faz parte de várias medidas para facilitar o acesso dos municípios a recursos para a inovação. Apenas para este projeto serão cerca de R$ 40 milhões à disposição das prefeituras. "Vamos apoiar para que o município tenha um centro de inovação, isso quando tiverem a cultura da inovação. Além disso, (incentivar) para criarem leis para poder impulsionar a inovação dos municípios, como Ibiporã já fez com a Lei da Ciência e Tecnologia e Inovação, o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia", pontuou. As ações também englobam o estímulo para projetos voltados à educação tecnológica e a qualificação de jovens em áreas como robótica e informática.





Na avaliação do prefeito José Maria Ferreira (PSD), a escolha da cidade para iniciar o programa deve ajudar a desenvolver mais atividades tecnológicas. "Deveremos receber R$ 40 mil para cada startup, sob análise de aprovação, e o município vai colocar o mesmo valor. Além disso, o Governo do Estado deve participar do financiamento da nova agência de inovação, que vamos construir em Ibiporã para o evolução dos trabalhos inovadores, especialmente da juventude", citou.