Censo começa nesta segunda e deve visitar 200 mil domicílios em Londrina

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) começa nesta segunda-feira (1º) a coleta do Censo Demográfico 2022 em todas as cidades brasileiras. No Paraná, o levantamento adiado desde 2020 devido à pandemia será realizado por cerca de 10 mil recenseadores em 399 municípios. A estimativa é que aproximadamente 4 milhões de domicílios paranaenses sejam visitados durante o trabalho que deve ser concluído em três meses.

“A equipe do Censo no Paraná conta com 10.490 recenseadores. Cerca de 80% desses profissionais já começa a trabalhar nesta segunda-feira (1º). A expectativa é que o levantamento seja realizado até outubro. Até o final do ano teremos condições de informar o número de moradores em cada cidade paranaense e nos anos seguintes serão divulgados dados mais detalhados da pesquisa”, informa Flávio Schuler de Oliveira, coordenador técnico da pesquisa do IBGE no Paraná.







Ele explica que dentre as novidades desta edição do Censo está a coleta digitalizada dos dados. “Os recenseadores preencherão os questionários em smartphones equipados com conexão móvel. Os dados registrados por eles serão imediatamente transmitidos para o IBGE. Esse avanço tecnológico dará mais agilidade e precisão à pesquisa” ressalta ao informar outras peculiaridades do levantamento deste ano. “Pela primeira vez o Censo vai investigar a população quilombola e a questão do autismo. Além disso, vamos continuar fazendo o levantamento da população indígena no país”.







Em Londrina, o Censo Demográfico 2022 estima visitar cerca de 200 mil domicílios entre os meses de agosto a outubro. “O trabalho na cidade será realizado por 521 recenseadores”, afirma Fábio Fujimoto, coordenador de área do Censo na região ao esclarecer que dentre os questionários aplicados em lares londrinenses, 5% (cerca de 10 mil) são de amostragem contendo 70 perguntas com perfil mais aprofundado. “Outros 190 mil são questionários básicos, com 30 perguntas”, esclarece.







Ele informa que a pesquisa do Censo será realizada em qualquer dia da semana e que todos os recenseadores do IBGE estarão identificados com boné, colete e crachá. Dentro do crachá há um QR Code que pode ser lido pelo celular. Com isso, o cidadão pode confirmar o nome e a foto do recenseador e verificar se ele pertence ao quadro de servidores do Instituto. Em caso de dúvida, basta ligar para o IBGE no número 0800 721 8181.

