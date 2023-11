Chuvas e reformas fecham oito parques estaduais no feriado de Finados

Já os complexos ambientais Pau Oco, em Morretes, Mata dos Godoy, em Londrina, e Ilha da Cobras, em Paranaguá, fechados há mais tempo, seguem sem receber público devido a reformas estruturantes. Com isso, 13 das 28 UCs em condições de receber turistas estarão com algum tipo de restrição aos visitantes pelo menos até o próximo domingo.

“Não recomendamos visitas às Unidades de Conservação em períodos de chuva. O rio está transbordando e alguns insistem em seguir pelas trilhas. Por isso essa decisão preventiva do IAT de fechar alguns parques do Paraná”, afirmou a bióloga e chefe da Divisão de Unidades de Conservação do IAT, Ana Letícia Lowen.

De acordo com a diretoria de Patrimônio Natural do órgão ambiental, o Monumento Natural Salto São João, em Prudentópolis, e o Salto São Francisco da Esperança, nos municípios de Guarapuava, Prudentópolis e Turvo, foram classificados como de risco já que ambos possuem cachoeiras. Os dois parques permanecerão fechados até que as condições climáticas melhorem. Serra da Baitaca, Guartelá, Pico do Marumbi, Pico Paraná, Vale do Codó e Ibicatu também não estarão abertos ao público.

Oito UCs (Unidades de Conservação) do Paraná terão a visitação suspensa durante o feriado prolongado de Finados, entre quinta-feira (2) e domingo (5) para garantir a segurança da população. Outros dois parques funcionarão apenas parcialmente, com trilhas fechadas por causa de alagamentos ou por haver risco de desmoronamento. A medida do IAT (Instituto Água e Terra) é preventiva e atende a uma orientação da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil em razão das fortes chuvas há dias no Paraná há dias.

Previsão





De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), um sistema de baixa pressão se intensifica sobre o Sul do Brasil neste feriado. Com isso, o ambiente atmosférico vai continuar bastante favorável para a formação de áreas de instabilidade sobre o Paraná. Inclusive, o risco para ocorrência de tempestades segue bastante elevado, principalmente no interior do Estado.



Veja como vão funcionar os parques estaduais durante o feriado de Finados:





FECHADOS POR CAUSA DA CHUVA – Serra da Baitaca (em Piraquara e Quatro Barras), Guartelá (Tibagi), Salto São João (Prudentópolis), Pico do Marumbi (Morretes, Piraquara e Quatro Barras), Pico Paraná (Campina Grande do Sul e Antonina), Vale do Codó (Jaguariaíva), Salto São Francisco da Esperança (Guarapuava, Prudentópolis e Turvo) e Ibicatu (Centenário do Sul).

FECHADOS PARA REFORMA – Pau Oco (Morretes), Mata dos Godoy (Londrina) e Ilha das Cobras (Paranaguá).





ABERTOS COM RESTRIÇÕES – Monge (Lapa) e Campinhos (Cerro Azul e Tunas do Paraná).





ABERTOS – Ilha do Mel (Paranaguá), Vila Velha (Ponta Grossa), Lago Azul (Campo Mourão e Luiziana), São Camilo (Palotina), Mata São Francisco (Cornélio Procópio e Santa Mariana), Rio da Onça (Matinhos), Vila Rica do Espírito Santo (Fênix), Vitório Piassa (Pato Branco), Cabeça do Cachorro (São Pedro do Iguaçu), Rio Guarani (Três Barras do Paraná), Cerrado (Jaguariaíva e Sengés), Ibiporã (Ibiporã), Palmito (Paranaguá), Amaporã (Amaporã) e Bosque João Paulo II (Curitiba).