Chuvas provocam nova interdição da rodovia BR-376 entre PR e SC

A BR-376, entre o Paraná e Santa Catarina, voltou a ser completamente interditada devido ao alto volume de chuva, que provocou um aumento do risco de novo desabamento na rodovia, tal e qual ocorreu em novembro.





A PRF (Polícia Rodoviária Federal) emitiu um alerta pelo qual diz que o trecho está totalmente fechado devido ao acumulado de chuva que atingiu mais de 50mm nas últimas 24 horas.

“Os motoristas que seguem sentido Santa Catarina estão sendo orientados a retornar na praça de pedágio de São José dos Pinhais (km 635) e no posto da PRF em Tijucas do Sul. Os que seguem sentido Curitiba, nos retornos próximos ao local das obras e na praça de pedágio de Garuva. Não há previsão de liberação. A liberação está condicionada à redução no acumulado de chuvas. A interdição é preventiva, com base nas análises feitas pelos geólogos e engenheiros. O nível de 50mm de chuva pode agravar o risco geológico no talude”, diz o comunicado da PRF à imprensa.





O BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária do Paraná) informa que, frente à interdição temporária da BR-376, o Batalhão de Polícia Rodoviária alerta que é proibido o trânsito de caminhões com PBT (Peso Bruto Total) superior a 26 toneladas nas rodovias de acesso à travessia da Baía de Guaratuba (ferry boat).

Os condutores estão sendo orientados nos postos policiais de Coroados, Alexandra e Pontal do Paraná quanto à limitação. Em caso de emergência a orientação do BPRv é ligar para o número 198.





A Arteris Litoral Sul informa que, devido ao mau tempo e às fortes chuvas registradas na região de Guaratuba, a concessionária e a PRF decidiram bloquear, de forma preventiva, o tráfego na altura do km 669,7 da BR-376.

A retenção dos veículos é realizada no posto da PRF, no km 662, em Tijucas do Sul, e também no km 1 da BR-101, em Garuva (SC), para quem vem de Santa Catarina. A previsão inicial é de que o trecho fique bloqueado por pelo menos 24 horas.

A concessionária informa que segue monitorando as encostas localizadas na área de concessão da rodovia, inclusive onde fica o talude do km 668,7.





Com a estabilidade do tempo e a confirmação de que a rodovia poderá voltar a ser operada com segurança, o trecho será novamente liberado de forma parcial para o tráfego de veículos. Neste caso, continuarão disponíveis, numa distância de 800 metros, uma faixa na pista sul, em direção Florianópolis, e uma faixa na pista norte, sentido Curitiba.





