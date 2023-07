Ciclone extratropical deixa o Paraná em alerta nesta terça

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) alerta a população do Paraná e de toda a região Sul do país para a formação de um ciclone extratropical em decorrência de uma área de baixa pressão continental entre o norte da Argentina e o Paraguai.





Segundo Jeane Lima, meteorologista do Inmet, ainda no final da tarde desta terça-feira (7) são esperadas pancadas de chuva e ventos fortes. “Em Santa Catarina e no centro-sul do Paraná o tempo fica instável e durante a noite, isso deve persistir”, diz.

A partir de quarta-feira (12) o ciclone extratropical deve se formar e se deslocar em direção ao litoral do Rio Grande do Sul. A previsão é que os ventos mais intensos aconteçam na região com rajadas que podem superar os 80 km/h em alguns pontos.