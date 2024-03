Cidades do Paraná aparecem em ranking global de comunidades inteligentes

Três cidades paranaenses estão novamente na lista da Smart21 Communities, que seleciona anualmente as 21 comunidades mais inteligentes do mundo.





Assaí (Norte), Curitiba e Ponta Grossa (Campos Gerais) são as únicas cidades da América do Sul presentes no ranking, assim como em 2023. As outras ficam nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Espanha, Turquia e Taiwan.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (20) na conclusão da conferência Cidades Inteligentes e Comunidades Inteligentes, em Taipei (Taiwan).







A Smart21 seleciona as cidades com base em dados quantitativos e qualitativos relacionados com seis fatores. Uma dessas 21 cidades selecionadas sucederá Binh Duong, no Vietnã, que foi eleita a Comunidade Inteligente de 2023. O anúncio será feito em novembro.





