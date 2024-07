Motorista escapa ileso de incêndio de caminhão na PR-092 em Santo Antônio da Platina

Um motorista de 52 anos escapou ileso do incêndio do caminhão que conduzia neste domingo (21) pela PR-092 em Santo Antônio da Platina (Norte Pioneiro).





De acordo com o apurado pela PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o Iveco Stralis 800S48TZ de placa de Reserva, com três acoplados, seguia pela rodovia no sentido Barra do Jacaré (Norte Pioneiro) a Santo Antônio da Platina quando o veículo pegou fogo no quilômetro 357.

Não foram divulgados mais dados da situação.