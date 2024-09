Com 2,1 mil vagas e maior oferta em alguns cursos, UEPG abre inscrições do Vestibular 2024

Estão abertas as incrições para o Vestibular 2024 da UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa), que acontece no dia 8 de dezembro (um domingo) em Ponta Grossa (Oeste), Cascavel (Oeste), Curitiba e Maringá (Noroeste). Nesta edição, a prova vai contar com um total de 2.145 vagas divididas entre o Vestibular, com 1.171, o PSS (Processo Seletivo Seriado), com 545, e para a Prova Paraná Mais, com 429.





As provas serão separadas em dois períodos: de manha, com duração de três horas, os portões de acesso abrem às 8h e fecham às 8h30, com o início das provas às 8h45. Já no período da tarde, acontecem as provas de conhecimento gerais e redação, com os portões abrindo às 14h e fechando às 14h30, e o início das provas às 14h45.

Os gabaritos serão divulgados a partir das 20h de 08 de dezembro e o resultado da primeira chamada será publicado no dia 20 de dezembro. O período de inscrições vai de 1º a 30 de setembro, com uma taxa no valor de R$ 204,00 que pode ser paga até dia 07 de outubro. Os cursos de Licenciatura estão isentos do pagamento.

Os candidatos poderão encontrar mais informações importantes nos manuais disponíveis no site da CPS . No portal da Coordenadoria, está disponível o conteúdo programático, bem como gêneros de redação e obras literárias obrigatórias. O ensalamento será divulgado a partir do dia 8 de novembro.

A Prograd (Pró-reitoria de Graduação), por meio do Manual de Matrícula , reforça que os procedimentos de matrícula de calouros para os cursos de graduação da UEPG para o ano letivo de 2025 ocorrerão em etapa única e de forma inteiramente online. Somente a aprovação ou a classificação em lista de espera não é garantia de conquista de vaga. Os candidatos devem cumprir as instruções relativas aos procedimentos presentes no Manual e obedecer os prazos e horários de envio de documentos para que a matrícula seja formalizada.





Entre as novidades de 2024, estão: a inclusão do curso de Nutrição, com 40 vagas; a mudança de turno dos cursos de Bacharelado em História e de Bacharelado em Educação Física; e o aumento de vagas nos seguintes cursos: Administração com ênfase em Comércio Exterior, Agronomia, Licenciatura em Artes Visuais, Bacharelado em Ciências Biológicas, Bacharelado em Educação Física, Licenciatura em Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Bacharelado em Engenharia de Software, Farmácia, Medicina e Zootecnia.

