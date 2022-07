Com fim das concessões, pedágio de Arapongas vira alvo de vândalos e ladrões

O cenário é de terra arrasada. Não sobrou praticamente nada intacto da estrutura da praça de pedágio de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), desativada desde o final de novembro do ano passado, quando acabou o contrato de 24 anos com as concessionárias. O lugar está abandonado e se tornou alvo fácil de bandidos e vândalos, mesmo com o movimento constante de motoristas.

As cabines foram completamente destruídas. Os estilhaços dos vidros estão por toda a parte. Objetos foram levados, assim como a fiação. Nesta semana, até as grelhas de ferro dos bueiros e dos poços de escoamento da água da chuva foram furtadas. Ficaram os buracos, em que os veículos, inclusive, têm passado por cima, com risco de furar o pneu ou até entornar a roda.



Nos imóveis em que ficavam gerador, setor administrativo e ponto de apoio para condutores a situação é ainda mais devastadora. Tudo foi revirado, detonado ou levado. Em um banheiro, por exemplo, as peças da privada e da pia foram arrancadas. Pelo espaço ainda é possível notar restos de marmitas, lixo e até pertences que denotam ser de moradores em situação de rua. No gramado, postes de iluminação foram tirados para que os cabos enterrados no chão fossem retirados.







O motociclista Éder Duarte parou no local na esperança de poder usar o banheiro, porém, se assustou com o que encontrou. “Isso aqui está uma vergonha. O mínimo que deveria ter, mesmo sem o pedágio, era a estrutura para os motoristas usarem. Essa praça virou sinônimo de insegurança. Não sabia que estava tão detonada assim”, desabafou.





