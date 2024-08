Com Ivaiporã, Paraná chega a 35 cidades certificadas como Amigas da Pessoa Idosa

Ivaiporã (Vale do Ivaí) é o mais recente município paranaense a ser certificado como uma cidade Amiga da Pessoa Idosa, concedido pela OMS (Organização Mundial da Saúde) e a Opas (Organização Pan-Americana da Saúde). Com isso, o Estado chegou a 35 municípios certificados, correspondendo por 76% das cidades reconhecidas pelos órgãos internacionais no Brasil. Em todo o País, 46 cidades possuem a certificação, sendo as 11 restantes distribuídas entre Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais.





Dados do Censo de 2022 apontaram que Ivaiporã possui 32.720 habitantes, dos quais 6.800 pessoas têm 60 anos ou mais, o equivalente a quase 21% da população. A proporção está acima da média estadual – em todo o Paraná, há 1,9 milhão de pessoas com 60 anos, cerca de 16% dos residentes no Estado.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A secretária estadual da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte, comemorou que mais um município paranaense teve a sua atuação em prol das pessoas idosas reconhecida por órgãos externos. A meta da pasta chefiada por ela é tornar o Paraná o primeiro estado com 100% das cidades certificadas como amigas dos idosos.





“O trabalho realizado em conjunto com as administrações municipais coloca o Paraná em evidência nas políticas de cuidado e inclusão dos idosos. Com isso, conseguimos fazer com que elas tenham um envelhecimento saudável e ativo”, ressaltou.

Publicidade