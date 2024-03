Com Lei Paulo Gustavo, Fiep lança cursos com 3 mil vagas de formação para o audiovisual

Começa no dia 1° de abril a temporada 2024 do pinhão no Paraná

O IAT (Instituto Água e Terra) do Paraná, orienta que a semente do pinhão, um dos mais emblemáticos símbolos do estado, já poderá ser colhida, armazenada e comercializada a partir da próxima segunda-feira (1º). A medida, contudo, só é válida para pinhões.