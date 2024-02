Com mais três pontos azuis, 85% das praias do Paraná estão próprias para banho

O sétimo boletim de balneabilidade, divulgado nesta sexta-feira (2) pelo IAT (Instituto Água e Terra), apontou que, apesar das fortes chuvas, houve uma melhora nas condições para banho nas praias e rios do Paraná.





Dos 66 locais monitorados, 56 foram considerados próprios, o que representa 85% do total, um aumento de 3 pontos percentuais em relação à amostragem da semana passada.

Publicidade

Publicidade





A principal evolução se deu no Litoral, que passou de 39 para 42 pontos recomendados, com a inclusão da bandeira azul no trecho em frente à Avenida Principal do balneário Olho d’Água, em Pontal do Paraná; à esquerda das pedras na praia de Caieiras; e na Rua Guairacá, na Barra do Saí, ambos em Guaratuba.





Já a Ponta da Pita, em Antonina; o trecho de 250 metros à direita do trapiche da Praia de Encantadas, na Ilha do Mel; a parte da praia central de Guaratuba próxima à Rua Alois Cicatka; os pontos nas ruas São Luiz e Paraná, no balneário de Ipanema, em Pontal do Paraná; à esquerda do Rio Matinhos, em Flamingo, e na altura da Rua Alvorada, em Caiobá, ambos em Matinhos, seguem como não recomendados aos banhistas, como já divulgado em outras edições do boletim.

Publicidade





As demais localidades que aparecem como impróprias na região são concentradas na foz dos rios que cortam o Litoral e que nunca são indicados para banhos ou práticas esportivas. O IAT, inclusive, nem faz a medição desses pontos.