Consumidores de sete cidades são premiados com R$ 10 mil no Nota Paraná

O Programa Nota Paraná, vinculado à Secretaria de Estado da Fazenda, premiou em sorteio realizado nesta segunda-feira (10) moradores de sete cidades com dez prêmios de R$ 10 mil.





Os consumidores contemplados são de Pinhais, bairro Alto Tarumã (final do CPF 430-53); Bela Vista do Paraíso, bairro Jardim Bela Vista II (final do CPF 059-30); Curitiba, Centro (final do CPF 999-91); Curitiba, bairro Cajuru (final do CPF 328-04); Curitiba, bairro Bom Retiro (final do CPF 929-97); Curitiba, bairro Alto da Glória (final do CPF 109-17); Colombo, bairro Jardim Osasco (final do CPF 779-17); Rio Crespo (RO), bairro Setor 03 (final do CPF 349-15); Campo Largo, bairro Palmital (final do CPF 739-04); Umuarama, bairro Zona V (final do CPF 469-27).

