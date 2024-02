Cornélio: MPPR cumpre mandados de busca e apreensão em depósito com suspeita de existência de criadouros do mosquito da dengue

O MPPR (Ministério Público do Paraná), por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Cornélio Procópio (Norte Pioneiro), cumpriu na tarde desta sexta-feira (9), um mandado de busca e apreensão em um depósito onde havia suspeita da existência de criadouros do mosquito transmissor da dengue, Aedes aegypti.





Conforme o MPPR, o depósito fica em um bairro residencial da cidade. A equipe encontrou quatro recipientes de agrotóxicos de uso vedado e diversos pneus com água e larvas de mosquito da dengue. Todo o material foi apreendido.

A ordem judicial foi expedida pela Vara da Fazenda Pública de Cornélio Procópio e cumprida com apoio das polícias Civil e Militar, além do IAT (Instituto Água e Terra), Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná) e Vigilância Sanitária.





Ainda segundo o MPPR, o responsável pelo local foi autuado pelos órgãos sanitários e ambientais, além de ter sido conduzido para a delegacia de polícia em flagrante por suposta prática, em princípio, dos crimes de infração de medida sanitária preventiva (Art. 268, do Código Penal), e de produzir, armazenar, transportar, importar, utilizar ou comercializar agrotóxicos, produtos de controle ambiental ou afins não registrados ou não autorizados (Art. 56 da Lei 14.785/23), com possível aplicação de pena de reclusão de 3 a 10 anos.