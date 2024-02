Cornélio Procópio comemora 86 anos de história nesta quinta-feira

Ainda na "ressaca" da folia de Carnaval, uma das maiores do Estado, Cornélio Procópio comemora nesta quinta-feira (15), 86 anos de história. O município de 45.206 habitantes, o mais populoso do Norte Pioneiro, se consolidou como referência no ensino superior e na saúde para todos os 45 municípios da região.





A programação para celebrar a data começou pela manhã, com uma solenidade cívica e bênção da comunidade em frente à Prefeitura. Às 15 horas haverá show de pagode na Praça Brasil, com distribuição de bolo e refrigerante. Por fim, está marcada para às 19h uma missa de ação de graças na Catedral.

EDUCAÇÃO





O campus da UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) e da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), além de uma unidade do IFPR (Instituto Federal do Paraná) são pilares na formação de profissionais, consolidando a cidade como um polo educacional.

Especificamente nas áreas de agronomia e tecnologia, essas instituições se destacam ao oferecerem cursos de alta qualidade, promovendo a pesquisa e a inovação.







A presença dessas universidades e instituto federal também atrai estudantes de diversas regiões, o que ajuda a enriquecer a diversidade cultural da cidade. Essa troca de experiências e conhecimentos cria um ambiente propício para a formação de "cabeças pensantes", capazes impulsionar o progresso em diversas áreas.

SAÚDE





Já na área da saúde, o destaque é a inauguração do Hospital Regional, ocorrida em dezembro do ano passado. A unidade, uma antiga reivindicação dos moradores de toda a região, começou a ser construída em 2012. O hospital é referência para 230 mil pessoas.





