Coruja-orelhuda é resgatada pelo IAT em Pitanga

Foi resgatada nesta segunda-feira (8) uma coruja Asio clamator, popularmente conhecida como coruja-orelhuda, por técnicos do IAT (Instituto Água e Terra) do Núcleo Regional de Pitanga (Centro). A ave foi encontrada ferida e bastante assustada após as fortes chuvas que caíram na localidade na noite de domingo (7).





Ela foi encaminhada para o Cafs (Centro de Apoio à Fauna Silvestre) de Guarapuava, que possui parceria com a clínica veterinária da Unicentro (Universidade Estadual do Centro-Oeste). A coruja recebe tratamento de ferimentos no olho direito, cabeça e asa esquerda. Ainda não há previsão de quando será solta, devido ao fato de que alguns dos movimentos continuam sem coordenação motora.

Asio clamator é a espécie conhecida como coruja-orelhuda por causa das penas longas que tem no alto da cabeça de coloração castanho escura e preta. O corpo é marrom com listras e manchas, com disco facial branco e borda preta. O tamanho médio é de 34 centímetros a 42 centímetros entre machos, e 34 centímetros a 40 centímetros entre as fêmeas.







Essas aves se alimentam principalmente de pequenos mamíferos, em especial de roedores, bem como de lagartos, aves e insetos. Podem ser encontradas em todo o território brasileiro.

Esta é a segunda coruja resgatada pelo IAT em menos de uma semana. Na última quinta-feira (4), foi socorrida uma coruja da espécie Asio stygius, conhecida como coruja-do-diabo ou mocho-diabo.