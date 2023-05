Coruja ferida é resgatada em Pitanga por equipe do IAT

A equipe de técnicos do IAT (Instituto Água e Terra) do Núcleo Regional de Pitanga, região central do Paraná, resgatou nesta quinta-feira (04) uma coruja da espécie Asio stygius, popularmente conhecida como coruja-do-diabo ou mocho-diabo.

Encontrada na área urbana do município, a ave estava com ferimentos pelo corpo e foi prontamente encaminhada ao CAFS (Centro de Apoio à Fauna Silvestre), que funciona dentro da clínica veterinária da Unicentro (Universidade Estadual do Centro-Oeste) em Guarapuava. A coruja recebeu os primeiros atendimentos e segue internada para tratamento. Após a reabilitação, se estiver apta, a ave será devolvida à natureza.



A espécie é facilmente identificada pela íris amarelada nos olhos, e dois tufos longos no topo da cabeça. Entre os olhos apresenta uma mancha clara em formato de gota. O corpo tem coloração marrom-escura a preto, com peitoral cinza amarronzado. Se alimentam majoritariamente de pequenos mamíferos, aves e também de insetos. Atualmente no Paraná a espécie não é ameaçada de extinção e está presente nas regiões Sudeste e Sul do País.

A atenção e o cuidado com a fauna paranaense é uma das principais atribuições do IAT, órgão vinculado à Sedest (Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável). Desde 2019, os escritórios regionais do órgão ambiental registraram mais de 32 mil ocorrências relacionadas a animais silvestres. Destes, 18.810 foram apreendidos ou resgatados e 13.354 passaram por tratamento, seguindo para destinação adequada.

Em 2022, cerca de 6,9 mil animais silvestres foram resgatados, atendidos e/ou destinados adequadamente pelos escritórios regionais do IAT, para os cinco CAFS (Centros de Apoio aos Animais Silvestres) e para o CETAS (Centro de Triagem e Atendimento de Animais Silvestres) distribuídos pelo Estado. No mesmo ano, o Paraná regulamentou a responsabilidade para o atendimento de ocorrências envolvendo o tema nos perímetros urbanos e periurbanos, com a Resolução Conjunta Sedest/IAT nº 13/2022.



