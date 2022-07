Defensoria Pública do Paraná e Ratinho Jr lamentam assassinato de petista em Foz do Iguaçu

A DPE-PR (Defensoria Pública do Paraná) e o governador do estado, Ratinho Junior (PSD) divulgaram notas em que lamentam o assassinato do guarda municipal Marcelo Aloizio de Arruda durante a festa de aniversário dele no fim de semana em Foz do Iguaçu (Oeste).

O governador informou, por meio da AEN (Agência Estadual de Notícias), que "determinou que todos os procedimentos de apuração dos fatos, já instalados pela Polícia Civil, tenham celeridade. Também afirmou que é preciso dar um basta na intolerância e na falta de respeito entre pessoas com opiniões divergentes".

