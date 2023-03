Defesa Civil do Estado vai auxiliar população prejudicada por cheia em Bandeirantes

Integrantes da Defesa Civil do Estado chegaram no final da manhã desta segunda-feira (6) em Bandeirantes (Norte Pioneiro) para auxiliar no levantamento dos estragos provocados pelas chuvas no domingo (5). “Eles também deverão disponibilizar benefícios emergenciais e cestas básicas. A estrutura do Estado está sendo colocada à disposição para solicitarmos recursos”, destacou Reginaldo Francisco da Silva, secretário municipal de Assistência Social.