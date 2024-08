Dengue: Paraná registra mais 350 casos e nenhuma morte

O Paraná registrou mais 305 casos de dengue na última semana, sem óbitos, de acordo com o novo informe semanal da doença publicado nesta terça-feira (27) pela Sesa (secretaria de Estado da Saúde), por meio da Coordenadoria Estadual de Vigilância Ambiental.





Somados aos dados do novo período epidemiológico, iniciado em 28 de julho de 2024, o Estado soma 5.785 notificações e 792 diagnósticos confirmados. Não houve mortes.







Ao todo, 269 municípios já registraram notificações da dengue, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e 135 possuem casos confirmados.

OUTRAS ARBOVIROSES





Chikungunya e zika também são transmitidas pelo mesmo mosquito e as informações sobre essas doenças constam no mesmo documento. Neste período houve o registro de um novo caso de Chikungunya e 33 notificações da doença no Paraná.

Não há notificações de zika vírus até o momento neste novo período epidemiológico.





A Sesa destaca a importância da remoção de criadouros para a eliminação de qualquer local ou recipiente que possam acumular água.





Veja o Boletim Semanal e mais informações AQUI.