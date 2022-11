Deslizamento de terra em Guaratuba: bombeiros estimam pelo menos 30 desaparecidos

Pelo menos 30 pessoas estão entre os desaparecidos no deslizamento de terra na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, de acordo com estimativa feita pelo Corpo de Bombeiros em coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira (30).





O acidente aconteceu na noite da última segunda-feira (28) e, até o momento, duas mortes foram confirmadas.

As autoridades de segurança que atuam no resgate apontam que seis carretas e 10 veículos pequenos podem ter sido arrastados pela lama. No entanto, ainda não é possível determinar o número de pessoas em cada veículo.





“Hoje conseguimos avançar na retirada de três veículos e uma carreta. Essa carreta foi retirado o segundo óbito que a gente tinha identificado. Essa pessoa foi retirada e já está devidamente com o pessoal do IML", explicou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Paraná, coronel Manoel Vasco.





