Discussões sobre o novo modelo de pedágio do Paraná preocupa setor produtivo

O anúncio da possível suspensão da licitação do novo modelo de pedágio a ser implantado nas rodovias do Paraná preocupa o setor produtivo.





Na última quarta-feira (9), a Frente Parlamentar sobre o Pedágio da Assembleia Legislativa solicitou a suspensão dos processos licitatórios para a concessão de rodovias dos Lotes 1 e 2, na região leste do estado.

Com a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições, os deputados da frente esperam negociar um novo modelo com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





O pedido de suspensão foi encaminhado pela Frente Parlamentar ao Ministério da Infraestrutura, à ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e à Comissão de Transição do Governo Federal, coordenada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB).



“Isso já está virando uma novela, como tudo no Brasil”, critica Nilson Hanke Camargo, do Departamento Técnico Econômico da Faep (Federação da Agricultura do Estado do Paraná).





“Estamos há um ano esperando esse edital e ele não saiu até hoje. O TCU (Tribunal de Contas da União) sinalizou que a licitação de dois lotes seria feita, mas não acreditamos que isso aconteça agora. Já estamos com problemas graves nas rodovias, com problemas de falta de manutenção e acidentes graves”.





