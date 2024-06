Placas e totens de identificação são instalados em nascentes e ribeirões de Londrina

Para garantir a proteção e urbanização das cinco bacias hidrográficas que formam os Parques Lineares de Londrina, a Prefeitura implementou um projeto para sinalização desses corpos hídricos em todo o perímetro urbano. Desde janeiro deste ano, estão sendo instalados totens para identificar as nascentes e, de março, as placas que complementam, ao nome de cada rua ou avenida da cidade, qual bacia hidrográfica está naquele território.







A elaboração e colocação das placas e totens são executadas pela Sanepar ( Companhia de Saneamento do Paraná), como prevê o contrato de prestação de serviços firmado junto à Prefeitura. Desde o início da instalação, a comunidade já pode conferir as sinalizações em vias nas bacias Cafezal, Cambé e Lindóia.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Ao todo, a Sanepar deve instalar 380 elementos de sinalização na área urbana. De um total de 255 placas, 205 já foram colocadas. E, dentre os 125 totens previstos, 30 estão prontos e foram implementados, sendo até dois em cada nascente. A conclusão de todos os serviços deve ocorrer até o mês de setembro, seguindo as normativas presentes no projeto de identidade visual da Prefeitura.





AÇÕES PARA PROTEÇÃO

Publicidade





Esse projeto, que definiu, entre outros detalhes, o modelo, logomarca e cores das sinalizações, foi elaborado pelo Ippul (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina). O catálogo completo fica disponível para acesso público na página do órgão , assim como o decreto n° 949 de 2020, que instituiu as logomarcas dos Parques Lineares. Já as diretrizes de instalação nas bacias hidrográficas foram indicadas pelo Siglon (Sistema de Informação Geográfica de Londrina), da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia.





O presidente do Ippul, Gilmar Domingues Pereira, apontou que o Instituto tem como missão promover a qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável do Município. “Nesse sentido, projetos que auxiliam e promovem a educação ambiental e uma urbanização consciente e sustentável são eixos importantes desse trabalho”, disse. (Com informações do N.Com)





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA