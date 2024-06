Em Bandeirantes, ruas e avenidas terão CEP individual a partir de sexta-feira

A partir desta sexta-feira (28), as áreas urbanas de Bandeirantes (Norte Pioneiro) contarão com CEPs (Códigos de Endereçamento Postal) específicos para seus logradouros. Isto é, cada avenida, praça, rua e travessa passa a ter um CEP individual. Os novos CEPs serão codificados entre 86360-001 e 86368-999, substituindo o CEP geral 86360-000, que era utilizado para todos os logradouros.







A nova codificação irá facilitar a localização de endereços, beneficiando moradores e empresas que prestam serviços na cidade. O CEP é também usado como referência de garantia de confirmação de endereço, prática comum entre empresas de diversos segmentos.

Os Correios recomendam que a população entre em contato com seus correspondentes e empresas onde possuam cadastro para informar o novo CEP do seu endereço. Sistemas de bancos e empresas que trabalham integrados ao banco de dados dos Correios serão atualizados automaticamente com os dados novos, por logradouro.





CONSULTA

Os CEPs específicos já estão disponíveis para consulta no Portal Correios (www.correios.com.br) e na agência de Bandeirantes. Com essa ação, os Correios buscam a melhoria da prestação de serviços aos moradores dos municípios, promovendo a cidadania e contribuindo para uma sociedade mais organizada e inclusiva.





OUTROS MUNICÍPIOS





Desde o início de 2024, outros 11 municípios paranaenses passaram a contar com nova codificação: Itaperuçu, Pinhão, Pitanga, Rio Negro, São Mateus do Sul, Três Barras do Paraná, Rio Branco do Sul, Assis Chateaubriand, Campo do Tenente, Bocaiúva do Sul e Marmeleiro. (Com informações dos Correios)