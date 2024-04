Em liderança folgada, Paraná abate 34% dos frangos no Brasil

O Paraná foi responsável por abater mais de um terço dos frangos de corte em todo o Brasil em 2023, volume que representa 34,3% de participação nacional e ampla liderança entre os outros estados brasileiros.





O destaque é produto de levantamento realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).



O médico veterinário Roberto de Andrade Silva, técnico do Deral (Departamento de Economia Rural) – órgão da Seab (Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento) –, destaca que alguns fatores explicam a ampla participação do território paranaense no abate de frangos.





“Aqui no Paraná temos um cooperativismo forte, além de grandes agroindústrias, como JBS e BRF, que não têm dificuldades com a aquisição de milho e soja”, pontua. Os grãos são as principais matérias-primas para alimentação do plantel.

Segundo o IBGE, o estado registrou um crescimento no abate de 5,5% em 2023 em relação ao ano anterior. O desempenho dos mercados interno e externo puxaram essa alta.





“Todo ano cresce o consumo per capita de frango no Brasil. Além disso, o Paraná é o primeiro produtor e o maior exportador de aves. E sempre há espaço para crescimento, mas na dependência dos mercados interno e externo”, acrescenta.

SINDIAVIPAR





Ao final de 2023, o Mapa da Avicultura Comercial no que se refere à produção paranaense apontava 17.259 aviários em 7.190 propriedades rurais, presentes em 329 dos 399 municípios do Paraná.





“No que se refere ao plantel avícola comercial, a produção ocorre por sistema de integração. No Paraná é insignificante a produção independente”, destaca Roberto Kaefer, presidente do Sindiavipar (Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do Estado do Paraná).





