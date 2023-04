Em meio a clima de tensão, faltam profissionais de saúde mental em escolas do Paraná

Se o anúncio se tornar realidade, será o primeiro profissional do quadro do governo a trabalhar junto às instituições estaduais das 19 cidades abrangidas pelo NRE de Londrina, já que, conforme a própria chefe do órgão, Jéssica Pieri, atualmente não há nenhum psicólogo que preste esse serviço.

Ao mesmo tempo, e de maneira presencial, a promessa inicial do Executivo é contratar 40 psicólogos para toda a rede do Paraná – uma média de um profissional para cada NRE (Núcleo Regional de Educação). Outros 200 acadêmicos dos anos finais de Psicologia serão chamados para fazerem visitas periódicas às unidades de ensino.

As iniciativas são majoritariamente baseadas em ações de segurança pública, mas duas delas têm como foco a saúde mental da comunidade escolar. Segundo o governo estadual, vai ser incrementado o atendimento psicológico remoto disponibilizado a educadores através de aplicativo.

Em uma tentativa de dar resposta rápida em relação ao clima de tensão em colégios do Paraná devido aos ataques contra unidades escolares ocorridos em outros estados, o governador Ratinho Junior (PSD) anunciou nesta semana uma série de medidas que o Palácio Iguaçu espera implementar em curto prazo.

O governador Ratinho Júnior (PSD) anunciou na quinta-feira (13) algumas medidas para garantir mais segurança nas escolas, incluindo o aumento do policiamento

SITUAÇÃO "CAÓTICA"





Quando se trata da rede municipal, o atendimento em saúde mental para estudantes, professores e demais educadores também está longe de fazer frente ao tamanho da demanda, de acordo com avaliação da promotora Susana de Lacerda, das áreas de educação e saúde do MP-PR (Ministério Público do Paraná) em Londrina.





Enquanto a Secretaria de Educação do município começou a contar com cinco psicólogos no início de 2022, hoje há outros três profissionais da saúde mental na Secretaria de Saúde, mas esse trio, conforme Lacerda, enfrenta uma situação “caótica”.





