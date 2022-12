Equipes entram no quarto dia de buscas por vítimas do deslizamento de terra na BR-376

Após a remoção de massa terrosa na pista norte, concluída na quinta-feira (1), os trabalhos de desobstrução da pista sentido sul continuam intensos.





Com a condição atmosférica permanecendo favorável, a previsão é de evolução nas buscas. A operação ainda é sensível e os riscos de novos deslizamentos continuam sendo monitorados.

O Corpo de Bombeiros mantém, desde o início das buscas, uma equipe especializada, com homens e cães, atuando em conjunto com o efetivo e maquinário da Arteris.





Todos os veículos visíveis no local foram removidos: seis veículos pesados e três leves. O prognóstico maior de veículos felizmente não se concretizou.

Com apoio de autoridades de Santa Catarina, a Polícia Científica do Paraná segue fazendo busca ativa de possíveis vítimas, inclusive em hospitais, a partir das ligações recebidas de familiares e amigos de pessoas que poderiam estar na rodovia no momento do incidente.





Algumas informações coletadas não estão relacionadas ao contexto do deslizamento. Outras, que estavam de passagem pela BR-376, foram localizadas e as famílias foram informadas.

Até o presente momento foram constatadas 14 pessoas envolvidas diretamente no incidente, com dois óbitos e seis pessoas resgatadas com vida. As outras seis pessoas conseguiram escapar dos veículos sem precisar de atendimento.

Familiares e amigos de pessoas que possam ter desaparecido nesse local podem entrar em contato com a Central de Atendimento disponibilizada pela Polícia Científica, pelo telefone (41) 3361-7242. O serviço é 24 horas.

Além disso, outras informações sobre o evento podem ser obtidas pelos telefones da Centro de Operações Cidade da Polícia 0800-282-8082.





GABINETE DE CRISE

Na manhã desta sexta-feira (2), houve uma nova reunião do gabinete de crise no Centro de Operações Cidade da Polícia. As forças que estão atuando em cooperação apresentaram um balanço dos trabalhos.





Foi definido que a Arteris, que participou do encontro, vai informar as autoridades federais competentes sobre as condições de liberação de uma ou das duas pistas. O gabinete de crise será informado formalmente dos próximos passos.

Segundo a concessionária, equipes da empresa que trabalham em outros trechos foram deslocadas para o local para correção de todos os pontos com problemas na pista de rolamento.





A Arteris ainda informou que foram identificados 14 pontos com pequenos e médios deslizamentos de terra em outros locais da BR-376. Geólogos da empresa já passaram nesses pontos e iniciaram os projetos de correção. A empresa fará patrulha diária na cobertura vegetal da serra.

APOIO





A Defesa Civil Estadual, com toda a sua estrutura, está dando todo o apoio nas operações, bem como nas situações consequentes do evento. Além disso, as forças estão atuando em apoio às demais famílias desabrigadas no Estado, transporte de mantimentos e insumos médicos.





O Simepar tem monitorado constantemente as condições climáticas da região, informando com frequência a equipe de trabalho, o que é crucial para a projeção e evolução dos trabalhos.





A PRF continua atuando na garantia da segurança das equipes, possibilitando a agilidade do serviço no local da ocorrência.





A Polícia Militar do Paraná tem atuado com máximo empenho através das equipes do 9º BPM (Litoral) e 17º BPM (São José dos Pinhais). A Diretoria de Desenvolvimento de Tecnologia e Qualidade da Corporação estabeleceu a comunicação entre todas as áreas, além do Batalhão de Operações Aéreas-BPMOA, que apoiou com drones e transportes aéreos.