Espetáculo: vazão das Cataratas do Iguaçu é sete vezes maior que a normal nesta sexta

As Cataratas do Iguaçu, o maior conjunto de quedas d'água do mundo, tem registrado vazão histórica nos últimos dias. Nesta sexta-feira (14), os visitantes do Parque Nacional do Iguaçu, em Foz, puderam conferir o espetáculo de 11,4 milhões de litros de água por segundo vertendo pelos 275 saltos com altura de até 80 metros.





A vazão é sete vezes maior que a normal, de 1,5 milhão de litros. Na quinta-feira (13), o volume foi ainda maior, de 16,5 milhões de litros por segundo. Para a segurança dos visitantes, a principal passarela que dá acesso à Garganta do Diabo, foi interditada.

Mesmo sem poder ter uma visão mais próxima dos saltos, os visitantes comemoraram a oportunidade rara de vislumbrar a atração em todo o seu esplendor.





Nair Lucas de Brito Bittencourt, professora da escola municipal Mário Pimentel de Camargo, de Cascavel, conta que está foi a primeira vez que trouxe os alunos para a visitação após a pandemia. "É uma atividade de educação ambiental que fazíamos frequentemente, mas que foi interrompida. Justo hoje, no nosso primeiro passeio depois da pandemia, tivemos a sorte de conferir esse espetáculo incrível. As crianças ficaram encantadas", contou.





