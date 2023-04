Estado assina contrato para reforma de 15 pontes e um viaduto em Londrina e região

A Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná assinou o contrato para reforma de 16 obras de arte especiais, sendo 15 pontes e um viaduto, localizadas na região do Norte. As obras irão contemplar diretamente dez municípios, incluindo duas pontes na região de Londrina, beneficiando mais de 1 milhão de habitantes. Também estão inclusas as cidades de Centenário do Sul, Sertaneja, Assaí, Uraí, Porecatu, Primeiro de Maio, Alvorada do Sul, Miraselva e Florestópolis.





Entre as principais reformas está a ponte interestadual do Rio Paranapanema (PR-323), em Sertaneja, que faz divisa com Florínea (SP), com orçamento previsto de quase R$ 2 milhões. A ponte é bastante utilizada para quem trafega da região Norte do Paraná em direção aos municípios de Assis e Marília, em São Paulo.

Publicidade

Publicidade