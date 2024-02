Paraná disponibiliza plataforma de acompanhamento de indicadores sobre mulheres

Brasil ultrapassa a marca de meio milhão de casos prováveis de dengue, com 75 mortes O Brasil ultrapassou a marca de meio milhão de casos prováveis de dengue, de acordo com os dados atualizados do Ministério da Saúde divulgados nesta segunda-feira (12).



Além do Painel Mulheres do Paraná, a cooperação prevê a elaboração de outro BI envolvendo informações que permitam análise e maior conhecimento direcionados a gênero, raça, faixa etária e povos e comunidades tradicionais – todas as áreas atendidas pela pasta.

Para o diretor-presidente do Ipardes, Jorge Callado, o Painel das Mulheres do Paraná é emblemático no que diz respeito aos esforços dos órgãos e entidades do Estado para disponibilizar dados socioeconômicos aos agentes públicos e privados, apoiando, consequentemente, a elaboração de políticas e ações específicas.

"Com o Painel, os gestores terão uma radiografia da condição da mulher paranaense, inclusive em âmbito municipal, permitindo a identificação de carências e potencialidades relacionadas à população feminina", ressalta.

PAINEL

A ferramenta disponibiliza dados dos 399 municípios em três áreas principais: violência, saúde e população. Em alguns casos, os indicadores também mostram dados da média do Estado e a série histórica.

A partir da consulta é possível verificar o índice de violência contra a mulher, o índice de violência doméstica contra a mulher e o número de feminicídios a cada mil mulheres de 18 anos ou mais. Esses dados são da Secretaria de Estado da Segurança Pública.

Na área da saúde, o painel mostra a taxa de mortalidade neonatal, gravidez por faixa etária, taxa de mortalidade materna, cobertura de consultas pré-natal e taxa de incidência de HIV/Aids, conforme dados do Ministério da Saúde – DataSUS.



