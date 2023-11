Estudo propõe quatro terminais de transporte coletivo urbano em Cambé

A Prefeitura de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) realizou uma audiência pública, na Câmara de Vereadores, nesta semana, para apresentar proposta de um novo sistema de transporte público coletivo no município. De acordo com o projeto básico desenvolvido pelo Itedes (Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e Social), o sistema propõe a utilização de quatro terminais, contando com o Central e também o Rodoviário, além da construção de um terminal na região do Ana Rosa e um outro denominado Terminal Sul, próximo ao Centro Esportivo do Castelo Branco. Os quatro terminais comportariam a rede com oito linhas municipais.





São elas: Linha 1 Norte, da região central para o Cambé IV, Cristal e Jardim Europa; Linha 2 Ulysses, da região central para o Cambé III, Nova Cambé e Ulysses Guimarães; Linha 3 Ana Rosa, entre terminais Central e Ana Rosa, contemplando também Tupi e Monte Alto, e com linha complementar entre Santa Casa e Parque Industrial em horários de pico; Linha 4 Centro, para as regiões central, do Cambé II e Vila Brasil, com linha via Bratislava em horários de pico; Linha 5 Silvino, para as regiões do Silvino, Ana Alisa e Santo Amaro; Linha 6 Campos Verdes, para as regiões do Campos Verdes, Ecoville e Vila Itália; Linha 7 Esperança, ligando terminais Sul e Central, pelo São Paulo e Esperança; e Linha 8 Rodovia, passando também por Parque Residencial Manella e região Sul.

