Buraco na Rua Araguaia, em Londrina, reaparece após dois consertos em oito meses

Desde o início do ano comerciantes, moradores e os motoristas que passam pela rua Araguaia, nas proximidades da esquina com a rua Guaporé, na área central de Londrina, convivem com um buraco no meio da via. O problema surge após grandes volumes de chuva e causa diversos transtornos, inclusive, com água jorrando da cratera. Nos últimos oito meses o local foi consertado, pelo menos, duas vezes. No entanto, sem uma solução definitiva.





Há cerca de três semanas o buraco voltou a aparecer e com um grande desnível. “Como o trânsito aqui - que é intenso e onde passam os ônibus - ficou ‘encurtado’, já que tem um trecho de cada pista da Araguaia isolado, a prefeitura veio e simplesmente tirou cerca de sete vagas de estacionamento, nos dois lados. Ou seja, ao invés de resolver o problema, geraram outro e que prejudica as lojas”, reclamou um comerciante.



Ao lado do desnível outro buraco está se formando, gerando ainda mais preocupação entre a população. “É uma vergonha isso, porque gastaram dinheiro para arrumar, mas simplesmente não arrumaram. A cada dois, três meses essa cratera volta e sempre da mesma forma: começa com um pequeno buraco, depois vai aumentando e a rua afunda. Se no centro da cidade está assim, imagina nos bairros afastados”, criticou o autônomo Edson Camargo.





O local foi sinalizado com cones, uma tela plástica e cavalete, entretanto, o alerta não tem sido suficiente para evitar acidentes. Nesta semana, um motorista caiu no buraco, quebrou o cavalete e arrastou os cones. O condutor relatou que teve a visão prejudicada pela chuva, que teria embaçado o para-brisa.





