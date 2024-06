Família denuncia negligência da Santa Casa de Cambé após morte de homem por AVC

A família questiona os procedimentos iniciais da equipe médica do hospital, que teria ignorado os sintomas do pedreiro e atestado - erroneamente e sem nenhum exame - que ele estava alcoolizado.

"Quando ela pegou na mão dele, sentiu que estava frio e chamou a gente. Ele vomitou muito e não conseguia firmar as pernas. Em seguida, ela [a sobrinha] chamou o Samu [Serviço de Atendimento Móvel de Urgência], que não demorou muito a chegar", conta.

Férias escolares: quatro dicas de passeios pela natureza do Paraná

Com investimento de R$ 1,1 milhão, UBS é inaugurada em Jacarezinho

Nova UBS do Silvino será inaugurada neste sábado em Cambé

Com investimento de R$ 1.459,920,07

Com investimento de R$ 1.459,920,07

Francisca Bento, irmã de João Bento, disse à reportagem que ele começou a passar mal por volta das 18h do dia 20 de junho, quando uma sobrinha foi visitá-lo.

Tratado como 'bêbado'

Enquanto aguardava, Bento respirava com dificuldade como pode ser visto no vídeo a seguir. Segundo a irmã, a vítima urinou na roupa e não teve auxílio de nenhum profissional.

"Quando era 20h58, eles vieram me perguntar sobre remédio, porque [disseram que] ele [Bento] estava alcoolizado e não podiam dar [medicação]. Eu falei: 'meu irmão não está alcoolizado. Ele nunca esteve aqui, sempre foi tratado em Londrina'. Ele [o médico] falou que todos o conheciam lá como João bêbado."

Ver essa foto no Instagram

Falecimento

A família autorizou a doação das córneas da vítima. A missa do sétimo dia será realizada nesta sexta-feira (28), na Capela São Francisco de Cambé.

No documento, o profissional atestou que a morte aconteceu em decorrência de um AVC (Acidente Vascular Cerebral), agravado por insuficiência respiratória e convulsão. Após o resultado, a revolta da família só aumentou.

Pouco depois, Bento teve uma parada cardíaca. Outro médico assumiu o plantão e deu a notícia do falecimento à família. O atestado de óbito, assinado às 8h40 do dia 21 de junho, foi assinado por outro médico.

Santa Casa se pronuncia





A Santa Casa de Cambé, questionada pela reportagem, afirmou que não consta informação de quadro etílico no prontuário de João Bento e que possui todos equipamentos de suporte necessários para atendimento.





A assessoria alegou que a vítima tinha "múltiplas comorbidades e evoluiu com gravidade".





"Foram realizados exames de laboratório e três tomografias. Durante o atendimento, o médico passou informações do quadro à irmã do paciente. Após o óbito às irmãs consentiram com a doação de córneas", diz um trecho da nota.





O hospital ainda afirmou que será instaurada sindicância para verificar a denúncia. A Polícia Civil de Cambé, que registrou o BO da família, está investigando o caso.