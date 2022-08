Festa do Ovo e do Abacate acontece nos dias 20 e 21 em Arapongas

No próximo fim de semana, nos dias 20 e 21 de agosto, Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) sedia a 6ª edição da Festa do Ovo e do Abacate - organizada pela comunidade da Colônia Esperança. Depois de ficar dois anos suspenso devido à pandemia, o tradicional evento vai reunir 20 barracas gastronômicas com comidas típicas japonesas e brasileiras, apresentações musicais e de dança, missas, bem como a comercialização de produtos locais, entre os mais conhecidos: ovo e abacate. Os itens foram doados pelos produtores da Colônia Esperança.

De acordo com o membro da comissão organizadora, Aderson Tokushima, a abertura oficial será às 19h30, no sábado (20), com a presença de autoridades municipais e comunidade em geral. No entando, as barracas de alimentação já atenderão o público a partir das 10h. “Estamos ajustando os detalhes finais. Estamos entusiasmados com esta retomada. A expectativa é de que tenhamos um público de 15 mil pessoas nos dois dias de evento”, comentou.