Fornecimento de energia elétrica volta a 97% das unidades consumidoras atingidas pelo temporal no Paraná, diz Copel

Conforme o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambieantal do Paraná), foram registradas rajadas de vento de 91,4 km/h em Foz do Iguaçu, 96,1 km/h próximo a Francisco Beltrão e 86 km/h em Assis Chateaubriand. Quarenta e duas localidades registraram ventos acima de 56 km/h (confira AQUI ). De acordo com a Escala de Beaufort, que mede a força dos ventos, são consideradas ventanias fortíssimas e têm o potencial para provocar danos em habitações.

Os municípios mais afetados são, na Grande Curitiba, Araucária, com 3,9 mil desligados, Colombo (3 mil), Cerro Azul (1,3 mil) e Curitiba, com 587 imóveis desligados; no Noroeste, Umuarama, com 2,6 mil desligados, e Maringá (745); no Oeste, Cascavel, com 1,8 mil, e Foz do Iguaçu, 1,1 mil; no Sudoeste, Santo Antônio do Sudoeste, com 2,5 mil e Chopinzinho com cerca de mil; e no Centro-Sul, São João do Triunfo com 1,1 mil e Ponta Grossa com 554 desligados.

Em alguns casos, parte da rede precisa ser reconstruída. Em outras, as equipes têm que lidar com obstáculos e limitações ao acesso à rede em áreas de mata fechada, além da quebra de postes. A substituição de postes leva, em média, quatro horas por estrutura - foram 119 até agora. Devido à gravidade dos estragos, os reparos vão continuar ao longo do dia.

Mais de 2.600 profissionais – com reforço de equipes de todas as regiões – foram mobilizados para trabalhar no conserto da rede de energia. Em atualização divulgada nesta manhã, há ainda 3,6 mil danos à rede que precisam ser verificados e reparados pelas equipes.

Depois de um dia e uma noite de mobilização, as equipes da Copel (Companhia Paranaense de Energia) conseguiram restabelecer o fornecimento de energia elétrica a 97% dos imóveis afetados pelo temporal de grandes proporções que atingiu diversas regiões do Paraná na quinta-feira (21). No início da tarde desta sexta-feira (22), segundo a Copel, ainda há cerca de 20 mil domicílios sem luz em todo o Estado.

Água





O temporal deixou unidades de produção e distribuição de água sem energia elétrica, o que afetou o fornecimento de água. As localidades com problemas no atendimento são, na região Oeste, Ramilândia, Guaíra e São Pedro do Iguaçu, e os distritos Mato Queimado (Guaraniaçu), Rio do Salto e São João do Oeste (Cascavel), Ouro Verde do Piquiri (Corbélia), Longuinópolis (Braganey), Bela Vista e Dr. Oliveira Castro (Guaíra), São Judas (São Pedro do Iguaçu) e São Camilo (Palotina).





Ainda há registros de problemas em Cruzeiro do Iguaçu (Sudoeste) e Altamira do Paraná e os distritos de Sales de Oliveira, em Campina da Lagoa, e Sertãozinho, em Engenheiro Beltrão, no Noroeste.





Atualizada às 13h08.