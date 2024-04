Fórum de turismo religioso que acontecerá em Lunardelli segue com inscrições abertas

As inscrições para o 6º Fórum do Turismo Religioso do Paraná seguem abertas. O evento acontecerá de quarta a sexta-feira da próxima semana (24 a 26), em Lunardelli (Vale do Ivaí). O fórum irá reunir representantes das diversas expressões religiosas e profissionais envolvidos com o setor - entre destinos turísticos, poder público e iniciativa privada, e agentes de viagens.





Interessados poderão se inscrever no SITE . No mesmo link, é possível conhecer toda a programação e verificar indicações de hospedagem em hotéis conveniados com o evento.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Serão discutidas ações para fortalecer o turismo religioso no Paraná e como aumentar a visibilidade dos municípios com potencial neste segmento. A ideia é, também, proporcionar a troca de experiências e um maior envolvimento da comunidade que vive nas cidades que abrigam os santuários.





O fórum é uma realização do Grupo de Trabalho de Turismo Religioso do Paraná, que integra a SETU (Secretaria estadual do Turismo), e envolve entidades como a Pastoral do Turismo da CNBB Sul 2; Abav-PR (Agência Brasileira de Agentes de Viagem; Assintec (Associação Inter-Religiosa de Educação); Sistema Fecomércio - Sesc (Serviço Social do Comércio) e Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial); Sebrae-PR e Prefeitura de Lunardelli.

Publicidade





O evento também conta com o apoio de representantes de rotas turísticas religiosas, TV Evangelizar e da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Paraná.





O evento contará, também, com a 2ª Exposição Riquezas do Vale, com mostra de produtos turísticos, feiras regionais, gastronomia e atrações culturais durante todos os dias.





LEIA TAMBÉM: