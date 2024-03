Governo do Paraná está com 482 vagas de estágio abertas

A Central de Estágios do Paraná, coordenada pela Secretaria da Administração e da Previdência, está com 482 vagas de estágio abertas em secretarias e autarquias do governo estadual. Há oportunidades em diversos municípios para estudantes que estão no Ensino Médio, Ensino Médio Técnico e Ensino Superior, além de oportunidades para estágios obrigatórios em cursos específicos.







Das vagas disponibilizadas, 92 são destinadas aos estudantes do Ensino Médio Regular, outras 30 abrangem o Ensino Médio Profissional e mais 30 são destinadas ao Ensino Médio Técnico Subsequente, para pessoas que já encerraram o ensino médio, mas buscam um cursinho técnico para complementar a formação.

O principal destaque vai para as vagas de Ensino Superior, com 352 oportunidades abertas. Os cursos com maior demanda são Administração e Direito com mais de 60 vagas disponíveis para cada um, em órgãos do governo estadual em Curitiba, Guarapuava, Irati, Maringá, Cascavel e Toledo.





Para conferir e concorrer as vagas disponíveis, o interessado deve acessar o portal da Central de Estágios do Paraná.





Os estagiários do Governo do Paraná recebem bolsa-auxílio e vale transporte. Além disso, têm direito a recesso remunerado após 180 dias de atuação e contrato de até dois anos.