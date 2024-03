Clube das Mães Unidas de Londrina divulga programação de cursos para o final de março

Com o objetivo de proporcionar oportunidades de aprendizado ao público londrinense, a OSC (Organização da Sociedade Civil) Clube das Mães Unidas divulga a programação de cursos profissionalizantes para diversas áreas.

Por meio de um Termo de Colaboração firmado com a Prefeitura, por meio da SMAS (secretaria Municipal de Assistência Social), a organização disponibiliza 172 vagas para 11 cursos para atender a comunidade londrinense. Aos interessados, as inscrições para os cursos podem ser realizadas até a próxima quinta-feira (28), via formulários on-line.

Segundo a assistente social do Clube das Mães Unidas, Danielle Godoi, por meio dos cursos, o público tem a possibilidade de desenvolver suas potencialidades e, assim, ter condições de gerar trabalho e renda. Com isso, consequentemente, alcançar uma condição de vida melhor, conforme apontou ela. "Através da oferta da capacitação profissional objetivamos proporcionar à população condições de minimizar as vulnerabilidades sociais atreladas ao desemprego e ausência de renda", frisou.

Dentre a variedade de cursos, estão os de informática básica, tortas e doces finos e tranças africanas.

O curso de informática básica, ministrado pela instrutora Maria Betania Barbosa da Silva, busca proporcionar aos alunos aprendizados de forma rápida e prática, partindo do essencial da informática e desenvolvendo habilidades para manusear um computador e seus programas.

A capacitação, composta por dez aulas realizadas às terças e quintas, das 14h às 17h, é dividida em três módulos. O primeiro se refere ao aprendizado sobre o sistema operacional do Windows. Já o segundo irá trabalhar com o entendimento do pacote Office básico. Por fim, o terceiro módulo é voltado para o editor de texto Word. Para se inscrever, basta acessar o formulário online.



De acordo com a instrutora, o desenvolvimento do curso é conduzido por aulas expositivas e de laboratório através de exercícios propostos em aulas presenciais com orientação na realização das atividades propostas. “Tendo em vista que o Clube das Mães Unidas trabalha com a capacitação profissional e a inserção no mercado de trabalho, esse curso é de extrema importância, pois hoje em dia a informática faz parte de várias outras profissões. Então, é muito importante a pessoa ter esse conhecimento e se capacitar para concorrer a uma vaga no mercado de trabalho”, contou.

Outra capacitação importante é o curso de tortas finas aplicado pela instrutora de confeitaria Marcia Regina Mendonça. A atividade busca capacitar alunos para o preparo de diversas tortas finas, compreendendo desde a manipulação de alimentos, montagem, massas e recheios, até orientações para comercialização.

O curso profissionalizante será ofertado durante oito aulas, realizadas nas quintas e sextas, das 8h30 às 11h30, onde os participantes poderão aprender, de forma prática, o modo de preparo, finalizações, dicas de armazenamento e precificação de tortas como, por exemplo, torta de Ferrero Rocher, torta alemã, torta de maracujá com chocolate, torta banoffe, entre outras. Regina disse que aprender novas formas de sobremesas servem tanto para casa como para fazer a venda e ajudar na renda da família, finalizou. Para realizar as inscrições, basta preencher o formulário disponível.

Por fim, o curso de tranças africanas, ministrado pela instrutora Gesilaine das Graças Pereira, busca capacitar alunos com as técnicas para realizar tranças nagô. Durante 15 aulas, realizadas nas terças, quartas e quintas, das 19h às 22h, os participantes poderão entender sobre a história da trança nagô. Além disso, o curso também irá trabalhar com o básico para iniciantes, dividido em dois módulos, com conteúdos envolvendo alimentação com jumbo, simetria e acabamento, tranças camufladas com jumbo e, por fim, a prática profissional para trancista.

“A importância do curso se dá por aproximar a comunidade ao Clube das Mães Unidas e que, através de um novo conhecimento, também haja a geração de renda para as famílias”, afirmou Pereira. Para fazer a inscrição para esta modalidade, basta preencher o formulário online.



Mais informações sobre os demais cursos estão reunidas abaixo:

Sanduiches para festa – 14 Vagas

Objetivo do curso: Dominar as técnicas de preparo de sanduíches. Carga horária: 12 horas (4 aulas) Dias e Horários de aula: 4ª feira das 14h às 17h Link: https://forms.gle/AW6nHzUuvxDeLRVq9

Molhos e temperos a base de pimenta

Objetivo do curso: Capacitar pessoas a produzirem temperos e molhos de pimenta sem aditivos e conservantes químicos, produzido artesanalmente de forma segura e natural. Carga horária: 6 horas (2 aulas) Dias e Horários de aula: 5ª e 6ª 14h às 17h Link: https://forms.gle/2o1Lti5HfrG8My3M9

Alongamento de unhas no molde f1 – 14 vagas

Objetivo do curso: Aprendizado em técnica de alongamento de unhas atual no mercado com gel e molde F1. Carga horária: 27 horas (9 aulas). Dias e Horários de aula: 6ª das 14:00h às 17:00h Link: https://forms.gle/pRKMno7jU1ymbYPUA

Alongamento de unhas em fibra de vidro – 14 vagas

Objetivo do curso: Você aprenderá como fazer alongamento das unhas das mãos, utilizando técnicas de aplicação de fibra de vidro. Carga horária: 27 horas (9 aulas) Dias e Horários de aula: 5ª feira das 14:00h às 17:00h Link: https://forms.gle/eUJyCXptqr8dNiKJ6

Depilação – 14 vagas

Objetivo do curso: O curso Depilação tem como objetivo capacitar o participante para a realização da depilação corporal, utilizando técnicas e produtos adequados, com o objetivo de satisfazer as condições de higiene, saúde e bem-estar do cliente Carga horária: 51 horas (17 aulas) Dias e Horários de aula: 2ª e 3ª feira das 8:30h às 11:30h Link: https://forms.gle/xCB6vEQWCMsoRxP16

Designer de sobrancelha – 12 vagas

Objetivo do curso: O curso tem objetivo capacitar o profissional para desenhar sobrancelhas através da retirada de pelo com o método da pinça e sua correção henna ou lápis identificando o modelo mais adequado a cada formato de rosto considerando características pessoais, estilos e tendências. Carga horária: 45 horas (15 aulas) Dias e Horários de aula: 4ª e 6ª feira das 14:00h às 17:00h Link: https://forms.gle/VmHFAzQ2cZapivcA9

Pequenos reparos hidráulicos – 25 vagas

Objetivo do curso: O curso tem como objetivo, trazer de forma simples e direta o passo a passo da manutenção hidráulica, identificação e conserto de pequenos vazamentos, facilitando o dia a dia e possibilitando a geração de trabalho e renda. Carga horária: 6 horas (2 aulas) Dias e Horários de aula: 2ª e 3ª feira das 19h às 22h Link: https://forms.gle/RmCatsMXJ7wB1ctN7

Formando garçons acima da média – 25 vagas

Objetivo do curso: Instruir os alunos no tocante a arte de servir visto a mesma vir a ser uma promissora área profissional, visando capacitá-los para o mercado de trabalho. Carga horária: 20 horas (20 aulas) Dias e Horários de aula: 2ª 5ª e 6ª feira das 14:30h às 16:30h Link: https://forms.office.com/r/Ef2tzSLZXL