Homem morre afogado após ingerir bebidas alcoólicas e entrar em lago em Sertanópolis

Um homem identificado como João Domingos morreu afogado aos 53 anos nesta segunda-feira (20) após ingerir bebidas alcóolicas e adentrar ao lago Taboco, em Sertanópolis (Região Metropolitana de Londrina).





De acordo com a PM (Polícia Militar), ele confraternizava entre amigos na beira do lago. Estava consumindo bebidas alcoólicas e, após a ingestão, entrou no corpo d'água. Ele acabou falecendo e seu corpo desapareceu em meio à água.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Os socorristas haviam decidido adiar as buscas para o dia seguinte pela falta de condições, segundo a PM. Mas os Bombeiros acabaram localizando Domingos já sem vida.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Compareceram ao local, além da PM e das equipes de socorro, a Polícia Civil, o Instituto de Criminalística e o IML (Instituto Médico-Legal).





Para o porta-voz da 4ª Cipm (Companhia Independente de Polícia Militar), se a ingestão de bebida alcóolica não combina com a direção de veículos, também não se deve combiná-la ao banho em corpos d'água. "Não permita que ninguém assuma o controle de veículo automotor estando em estado de embriaguez e, principalmente, que entre na água. Isto nas condições de rios, mar e também de piscinas. Se não há segurança, se não há socorristas, é melhor perder a amizade do que perder a vida do seu colega e do seu ente querido. Aja com responsabilidade nessa época do ano. Evite transtornos. Não permita que tragédias ocorram", orienta o oficial.