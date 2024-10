Homens privados de liberdade fazem 3 mil brinquedos para crianças no Paraná

Os brinquedos são peças artesanais feitas com uma técnica japonesa que envolve o uso do crochê e do tricô a fim de criar figuras tridimensionais variadas. Para cada uma das instituições, o projeto idealizou personagens diferentes e mais adequados ao público atendido, a faixa etária e a representatividade. Foram atendidas 19 instituições, entre centros de educação infantil, escolas primárias, projetos educacionais, Organizações Não Governamentais e instituições de internação hospitalar.

Homens privados de liberdade que cumprem pena na Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu III – Unidade de Progressão (PEF III-UP) confeccionaram mais de 3 mil brinquedos, que foram entregues para crianças atendidas por instituições educacionais, assistenciais e de saúde do município. A ação é do projeto “Amigurumi Solidário”, da PPPR (Polícia Penal do Paraná), que comemora o Mês da Criança e se integra à estratégia da corporação de ressocialização por meio do trabalho.

Para as crianças que estão em tratamento médico e que necessitam de internação, a Polícia Penal do Paraná realizou entregas especiais nos locais. Foram 40 brinquedos para a UTI neonatal do Hospital Ministro Costa Cavalcanti, 20 para o Hemonúcleo de Foz do Iguaçu e 40 para o Hospital Municipal Padre Germano Lauck. Todas as entregas obedeceram os protocolos de saúde das respectivas unidades, e foram motivo de celebração pelas equipes médicas e de enfermagem, pais e mães que acompanham seus filhos em tratamentos, e claro, as crianças que são o público-alvo do projeto.

O projeto “Amigurumi Solidário” da Polícia Penal do Paraná, funciona com apoio de diversos parceiros da sociedade civil, que auxiliam no fornecimento dos insumos necessários para a confecção. O Rotary Club Internacional Cataratas do Iguaçu, a Comunidade Libanesa de Foz do Iguaçu e o Conselho da Comunidade da Comarca de Foz do Iguaçu são parceiros do projeto. Algumas instituições beneficiárias da entrega, também contribuíram com o fornecimento de materiais para atender aos seus assistidos.





“O projeto é fruto de uma iniciativa muito bonita, que foi abraçada pela comunidade do nosso município e pelos órgãos de execução penal da comarca, de forma a construirmos, por meio de programas ressocializadores, uma alternativa relevante para as nossas crianças”, diz o diretor da Regional Administrativa da PPPR em Foz do Iguaçu, Cássio Rodrigo Pompeo. “É um projeto em que todos ganham alguma coisa: a sociedade, a pessoa privada de liberdade e o público atendido”, afirma.